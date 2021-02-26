Средний размер выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в феврале вырос на 10,6%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В Свердловской области средний размер выданных в феврале этого года ипотечных кредитов составил 2 млн 489 тыс. руб., что на 10,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (2 млн 251 тыс. 071 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 12-е место рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 по размеру выданных в феврале этого года ипотечных кредитов попали Москва (6,41 млн руб.), Московская область (4,67 млн руб.), Санкт-Петербург (3,87 млн руб.), Приморский край (3,36 млн руб.) и Ленинградская область (3,22 млн руб.).



Наиболее сильный рост этого показателя, согласно исследованию НБКИ, был отмечен в Воронежской (плюс 24%), Тюменской (плюс 21,6%) и Московской (плюс 21,6%) областях, а также в Москве (плюс 21,1%) и Самарской области (плюс 20,2%).



Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, средний размер ипотечного кредита растет уже около года. По его словам, после снижения весной прошлого года в дальнейшем он не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и превысил его. При этом росту данного показателя в первую очередь способствует снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки.