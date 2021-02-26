Южный Урал третий раз подряд стал аутсайдером рейтинга регионов РФ по среднему размеру ипотечных кредитов

УрБК, Челябинск, 18.03.2021. В Челябинской области средний размер выданных в феврале этого года ипотечных кредитов составил 1 млн 809 тыс. 339 руб., что на 9,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года (1 млн 652 тыс. 082 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 29-е место рейтинга среди 30 российских регионов. Помимо него аутсайдерами по размеру выданных в феврале ипотечных кредитов оказались Пермский край (2 млн 117 тыс. 385 руб.), Кемеровская (2 млн 090 тыс. 355 руб.), Кировская (1 млн 907 тыс. 840 руб.) области и Алтайский край (1 млн 793 тыс. 980 руб.).



Отметим, что Челябинская область становится аутсайдером этого рейтинга третий раз подряд. Так, по результатам декабря 2020 года она заняла 29-е место со значением 1 млн 822 тыс. 372 руб., а по итогам января — 30-е (последнее) место со значением 1 млн 878 тыс. 690 руб.



В целом по стране в феврале этого года средний размер выданных ипотечных кредитов достиг рекордных 2,92 млн руб., что на 14,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (2,55 млн руб.).