В Свердловской области запустили обсуждение новой территориальной схемы по сбору ТКО

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области запустило общественные обсуждения проекта актуализированной территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующий приказ подписал глава ведомства Николай Смирнов.



Одно из нововведений документа — строительство одного крупного полигона для сбора ТКО с территории Екатеринбургской агломерации. В действующей редакции терсхемы предлагалось построить два полигона и мусоросортировочный комплекс.



Кроме того, из-за очередного изменения территориальной схемы предлагается изменить систему начисления тарифов. К примеру, для Северной зоны (обслуживает компания «Рифей») предлагается уже во второй половине 2021 года повысить размер платы с действующих 720,16 руб. за кубометр до 748,97 руб. за кубометр. Для Западной зоны — с 494,15 руб. до 513,92 руб., для Восточной — с 491,44 руб. до 511,1 руб. В последующем индексацию планируется проводить ежегодно.



Общественные обсуждения продлятся до 19 апреля 2021 года.



Отметим, ранее в ФАС России заявили, что в 2021 году нет оснований для повышения тарифов на сбор и утилизацию ТКО.