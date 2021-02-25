Екатеринбург занял 4-е место среди российских городов-миллионников по числу салонов красоты

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В Екатеринбурге по состоянию на март текущего года работает 751 салон красоты, что на 0,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса 2ГИС.
С этим результатом Екатеринбург занял 4-е место среди 15 российских городов-миллионников. На первой строчке списка расположилась Москва (6 тыс. 556 ед.), на второй — Санкт-Петербург (2 тыс. 736 ед.), на третьей — Новосибирск (990 ед.), на пятой — Самара (676 ед.).
Отметим, что столица Урала стала миллионником с наименьшим снижением количества работающих салонов красоты за указанный период.
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