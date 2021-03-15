В Челябинске количество салонов красоты за год снизилось на 11,7%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В Свердловской области в феврале 2021 года было выдано 37 тыс. 750 потребительских ...

На Среднем Урале количество выданных в феврале потребкредитов снизилось на 12,9%

В 2018 году в Екатеринбурге стало почти в три раза больше коллекторских компаний

В Екатеринбурге набирает обороты коллекторский бизнес — в 2018 году компаний стало почти в три раза больше. Об этом ...