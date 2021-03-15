В Челябинске количество салонов красоты за год снизилось на 11,7%

УрБК, Челябинск, 18.03.2021. В Челябинске по состоянию на март текущего года работает 560 салонов красоты, что на 11,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса 2ГИС.
Отметим, что количество работающих салонов красоты снизилось во всех 15 российских городах-миллионниках, представленных в рейтинге. Наиболее сильно за год сократилось их число в Омске (минус 24,5%), Перми (минус 19,8%) и Нижнем Новгороде (минус 16,5%).
Отмечается, что салоны красоты стали одной из сфер, которые приостановили работу после введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, весной 2020 года.
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В Свердловской области в феврале 2021 года было выдано 37 тыс. 750 потребительских ...13.02.2019 В 2018 году в Екатеринбурге стало почти в три раза больше коллекторских компаний
В Екатеринбурге набирает обороты коллекторский бизнес — в 2018 году компаний стало почти в три раза больше. Об этом ...13.02.2019 В 2018 году в Екатеринбурге стало почти в три раза больше коллекторских компаний
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. В Екатеринбурге набирает обороты коллекторский бизнес — в 2018 году компаний стало ...23.04.2018 В Екатеринбурге в 1,5 раза выросло число выставленных на продажу салонов красоты
С сентября по март число работающих салонов красоты, выставленных на продажу в Екатеринбурге, увеличилось на 46% — с 24 ...23.04.2018 За полгода в Екатеринбурге в 1,5 раза выросло число выставленных на продажу салонов красоты
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. С сентября по март число работающих салонов красоты, выставленных на продажу в ...