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В Челябинске количество салонов красоты за год снизилось на 11,7%

УрБК, Челябинск, 18.03.2021. В Челябинске по состоянию на март текущего года работает 560 салонов красоты, что на 11,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса 2ГИС.

Отметим, что количество работающих салонов красоты снизилось во всех 15 российских городах-миллионниках, представленных в рейтинге. Наиболее сильно за год сократилось их число в Омске (минус 24,5%), Перми (минус 19,8%) и Нижнем Новгороде (минус 16,5%).

Отмечается, что салоны красоты стали одной из сфер, которые приостановили работу после введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, весной 2020 года.

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