Препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с трех улиц Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В четверг, 18 марта 2021 года, коммунальные службы Екатеринбурга работают над расчисткой и вывозом снега с нескольких улиц.
Как сообщает пресс-служба администрации города, коммунальщики при содействии экипажей ГИБДД вывезут зимние осадки с улицы Данилы Зверева (на участке между улицами Блюхера и Камчатской), а также приступят к вывозу снежных масс с улиц Стачек и Мичурина.
В процессе работы коммунальных служб на указанных участках улично-дорожной сети будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия.
Припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства подлежат эвакуации службами ГИБДД.
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