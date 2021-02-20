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Сегодня, 12:05

В Свердловской области в режиме неполной занятости работают 22,3 тыс. человек

По состоянию на 1 марта в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 22 тыс. 262 человека. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 22 тыс. 262 работников разместили 1 тыс. 437 организаций (со среднесписочной численностью работающих 307 тыс. 522 человека), в том числе 421 организация о введении режима неполной занятости для 8 тыс. 423 работников в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина)», — говорится в исследовании.

Сведения о переводе 62 тыс. 040 работников на временную удаленную работу в связи с введением ограничительных мероприятий размещены 1 тыс. 514 работодателями.

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