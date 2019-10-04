УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:03

В Екатеринбурге местного жителя осудили за кражи велосипедов и электросамокатов с парковки у ТЦ «Алатырь»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю за кражи велосипедов и электросамокатов у ТЦ «Алатырь» и из подъезда дома в Верх-Исетском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый с июня по декабрь 2020 года украл 5 велосипедов, 5 электросамокатов с велосипедной парковки около ТРЦ «Алатырь», а также 2 велосипеда из подъезда дома, расположенного в Верх-Исетском районе.

Отмечается, что ранее неоднократно судимый местный житель готовился к преступлению заранее, имел при себе болторез, который использовал для срезания противоугонных тросов. Ущерб от его действий составил 243,5 тыс. руб.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 158 УК РФ «Кража, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору, а также с причинением значительного ущерба гражданам». Вину обвиняемый признал в полном объеме.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, с осужденного взыскали денежные средства в счет причиненного материального ущерба потерпевшим. Приговор в законную силу не вступил.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.10.2019 В Екатеринбурге участник преступной группы приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении 38-летнего Александра Терпугова. Он ...

25.07.2019 Жителя Екатеринбурга признали виновным в совершении 13 краж на сумму 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Каменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя ...

08.02.2019 Житель Екатеринбурга приговорен к 3,5 годам колонии за совершение серии краж велосипедов на сумму в 160 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2019. Заречный районный суд на основании доказательств, представленных государственным ...

15.03.2018 Суд в Екатеринбурге приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы за кражу 34 велосипедов

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, признанному ...

30.10.2017 Жителя Екатеринбурга приговорили к 4,5 годам колонии за 22 кражи в торговых центрах и магазинах

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Екатеринбурга ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды19.02.2021Малый метраж20.02.2021Медицина провалила цифровизацию20.02.2021«Россети Урал» развивают энергокомплекс Екатеринбурга
Архив новостей
Март 2021 (435)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18