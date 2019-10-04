В Екатеринбурге местного жителя осудили за кражи велосипедов и электросамокатов с парковки у ТЦ «Алатырь»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю за кражи велосипедов и электросамокатов у ТЦ «Алатырь» и из подъезда дома в Верх-Исетском районе.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый с июня по декабрь 2020 года украл 5 велосипедов, 5 электросамокатов с велосипедной парковки около ТРЦ «Алатырь», а также 2 велосипеда из подъезда дома, расположенного в Верх-Исетском районе.



Отмечается, что ранее неоднократно судимый местный житель готовился к преступлению заранее, имел при себе болторез, который использовал для срезания противоугонных тросов. Ущерб от его действий составил 243,5 тыс. руб.



Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 158 УК РФ «Кража, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору, а также с причинением значительного ущерба гражданам». Вину обвиняемый признал в полном объеме.



Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, с осужденного взыскали денежные средства в счет причиненного материального ущерба потерпевшим. Приговор в законную силу не вступил.