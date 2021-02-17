Производство яиц в Свердловской области в январе-феврале сократилось на 2,1%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В январе-феврале 2021 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 245,4 млн яиц, что на 2,1% ниже уровня предыдущего года, сообщает Свердловскстат.



Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 1,1% (до 122,2 тыс. т), производство скота и птицы на убой снизилось на 4,9% (до 39,1 тыс. т).



Отметим, что поголовье крупного рогатого скота в регионе в январе-феврале 2021 года сократилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 259,2 тыс. голов).