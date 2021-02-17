Производство яиц в Свердловской области в январе-феврале сократилось на 2,1%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В январе-феврале 2021 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 245,4 млн яиц, что на 2,1% ниже уровня предыдущего года, сообщает Свердловскстат.
Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 1,1% (до 122,2 тыс. т), производство скота и птицы на убой снизилось на 4,9% (до 39,1 тыс. т).
Отметим, что поголовье крупного рогатого скота в регионе в январе-феврале 2021 года сократилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 259,2 тыс. голов).
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. По итогам января 2021 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...27.01.2021 Производство яиц в Свердловской области в 2020 году сократилось на 3,8%
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. По итогам 2020 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 1 млрд ...19.03.2020 Поголовье крупного рогатого скота в Свердловской области за год выросло на 1,8%
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2020. Поголовье крупного рогатого скота на Среднем Урале в феврале 2020 года выросло на 1,8% ...19.02.2020 Производство молока в Свердловской области в январе выросло на 7%
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2020. Производство молока в хозяйствах всех категорий Свердловской области в январе выросло ...19.05.2015 В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,9%
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2015. В Свердловской области в апреле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года ...