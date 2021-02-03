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«Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы в Киргизию

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 21 марта 2021 года запускает прямые рейсы в Киргизию, сообщает пресс-служба перевозчика.

Соответствующее решение принято после переговоров между генеральным консульством Кыргызстана в городе Екатеринбурге и авиакомпанией.

Рейс по направлению Екатеринбург — Тамчы — Екатеринбург будет выполняться один раз в неделю по воскресеньям с 21 по 28 марта. С 3 апреля 2021 года авиакомпания будет осуществлять полеты по субботам.

Помимо этого, с началом летнего сезона будут открыты рейсы в Киргизию из Минеральных Вод, Уфы, Самары и Ростова-на-Дону.

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