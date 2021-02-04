В 2020 году 66% жителей Среднего Урала стали тратить больше времени на работу

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. 66% жителей Свердловской области заявили, что в последнее время стали работать больше. Еще 18% отметили, что количество работы за «пандемийный» год снизилось, а для 14% ничего не изменилось. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного службой исследований сервиса для поиска работы hh.ru.



При этом только 46% свердловчан занимаются именно рабочими делами больше 81% времени в течение трудового дня. 14% обычно уделяют этому полдня и меньше.



В частности, жители Среднего Урала отвлекаются от работы на неформальное общение с коллегами (45%), социальные сети (38%), чтение новостей (37%), домашние дела (18%), просмотр видеороликов, фильмов или сериалов (13%). Меньшее число респондентов в качестве отвлечения назвали онлайн-шоппинг (8%), а также уборку (7%), чтение книг (7%) и дополнительную подработку (7%).



«На общение с коллегами у половины респондентов (54%), как правило, уходит до трети рабочего времени. Обеденный перерыв у жителей Среднего Урала обычно короткий: 62% тратят на него не больше 30 минут. И лишь 33% могут провести на обеде целый час, еще 5% — даже больше», — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.