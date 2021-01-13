УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:46

ЕВРАЗ поставляет арматурный прокат для строительства ГОК «Инаглинский» в Якутии

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. ЕВРАЗ ЗСМК поставляет арматурный прокат с винтовым профилем для строительства горно-обогатительного комплекса (ГОК) «Инаглинский» в Якутии. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Металлопрокат применяется при проведении горных выработок для изготовления анкерного крепления А20В различной длины.

«В 2020 году филиал ЕВРАЗ Металл Инпрома в Иркутске поставил более 2 тыс. т проката. В январе 2021 года было отгружено 2,1 тыс. т арматуры, поставки продолжаются», — говорится в сообщении.

ЕВРАЗ поставляет арматурный прокат для строительства ГОК «Инаглинский» в Якутии
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

ГОК «Инаглинский» — крупный инвестиционный проект группы компаний «Колмар» по развитию угледобывающего кластера в Якутии, предполагающий разработку Чульмаканского и Денисовского месторождений. Первая очередь шахты и обогатительной фабрики ГОК «Инаглинский» была запущена в сентябре 2020 года. Завершить создание инфраструктуры планируется в 2021 году.

«ЕВРАЗ Металл Инпром — один из основных поставщиков и благонадежных партнеров строительства ГОК «Инаглинский». За многие годы работы мы всегда спокойны за своевременную поставку качественного металлопроката на производство. Это основной и принципиально важный фактор выбора поставщика и построения надежных партнерских отношений», — рассказал гендиректор ООО «УК «Колмар» Артем Левин.

«Сотрудничество с группой «Колмар» важно для нас, так как позволяет участвовать в одном из приоритетных проектов развития Дальнего Востока. У нас наработан серьезный опыт в изготовлении качественной продукции и своевременных поставках на объекты стратегического назначения», — заявил гендиректор компании ЕВРАЗ Металл Инпром Сергей Синцов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.01.2021 Более 1,8 тыс. тонн двутавровой балки произвел ЕВРАЗ для строительства объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. ЕВРАЗ НТМК произвел более 1,8 тыс. т двутавровых балок для строительства дворца водных ...

13.08.2020 ЕВРАЗ поставил около 900 тонн металлопроката на строительство завода Hyundai WIA Rus в Санкт-Петербурге

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2020. Для строительства завода Hyundai WIA Rus в Санкт-Петербурге ЕВРАЗ поставил около 900 т ...

06.02.2020 ЕВРАЗ отгрузил более 950 тонн металлопроката для строительства ледового дворца «Кузбасс»

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2020. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 950 т сортового проката для строительства ледового дворца ...

27.05.2019 ЕВРАЗ произвел более 3 тыс. тонн металлопроката для строительства спорткомплекса «Байкал» в Иркутске

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК произвели более 3 тыс. тонн высокопрочного металлопроката для ...

22.03.2019 ЕВРАЗ поставил прокат для инновационного образовательного кластера в Иркутске

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2019. ЕВРАЗ поставил более 1300 т арматуры А500С для строительства в Иркутске ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды19.02.2021Малый метраж20.02.2021Медицина провалила цифровизацию20.02.2021«Россети Урал» развивают энергокомплекс Екатеринбурга
Архив новостей
Март 2021 (435)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18