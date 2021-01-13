ЕВРАЗ поставляет арматурный прокат для строительства ГОК «Инаглинский» в Якутии

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. ЕВРАЗ ЗСМК поставляет арматурный прокат с винтовым профилем для строительства горно-обогатительного комплекса (ГОК) «Инаглинский» в Якутии. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
Металлопрокат применяется при проведении горных выработок для изготовления анкерного крепления А20В различной длины.
«В 2020 году филиал ЕВРАЗ Металл Инпрома в Иркутске поставил более 2 тыс. т проката. В январе 2021 года было отгружено 2,1 тыс. т арматуры, поставки продолжаются», — говорится в сообщении.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
ГОК «Инаглинский» — крупный инвестиционный проект группы компаний «Колмар» по развитию угледобывающего кластера в Якутии, предполагающий разработку Чульмаканского и Денисовского месторождений. Первая очередь шахты и обогатительной фабрики ГОК «Инаглинский» была запущена в сентябре 2020 года. Завершить создание инфраструктуры планируется в 2021 году.
«ЕВРАЗ Металл Инпром — один из основных поставщиков и благонадежных партнеров строительства ГОК «Инаглинский». За многие годы работы мы всегда спокойны за своевременную поставку качественного металлопроката на производство. Это основной и принципиально важный фактор выбора поставщика и построения надежных партнерских отношений», — рассказал гендиректор ООО «УК «Колмар» Артем Левин.
«Сотрудничество с группой «Колмар» важно для нас, так как позволяет участвовать в одном из приоритетных проектов развития Дальнего Востока. У нас наработан серьезный опыт в изготовлении качественной продукции и своевременных поставках на объекты стратегического назначения», — заявил гендиректор компании ЕВРАЗ Металл Инпром Сергей Синцов.
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