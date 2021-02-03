Россия заняла четвертое место в мире по скорости роста цен на жилье в 2020 году

УрБК, Москва, 18.03.2021. Россия заняла четвертое место в рейтинге стран мира с наибольшим темпом роста цен на жилье в 2020 году, говорится в исследовании консалтинговой группы Knight Frank.
В прошлом году квартиры в РФ в среднем подорожали на 14%.
Отметим, что в топ-3 рейтинга попали Турция (плюс 30,3%), Новая Зеландия (плюс 18,6%) и Словакия (плюс 16%), передает ТАСС.
Ранее президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева рассказывала, что по итогам 2020 года квартиры на первичном рынке жилья Екатеринбурга в среднем подорожали на 14%, на вторичном — на 9%.
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