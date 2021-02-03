Россия заняла четвертое место в мире по скорости роста цен на жилье в 2020 году

УрБК, Москва, 21.01.2021. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил обсудить ...

Президент РФ предложил обсудить меры для выравнивания цен на рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2021. Президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева сегодня в ходе круглого ...

УПН: Новостройки в Екатеринбурге в 2020 году подорожали на 14%

В Челябинске квартиры на вторичном рынке с начала года подешевели на 1,8%

УрБК, Челябинск, 13.07.2020. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Челябинска в I полугодии 2020 года ...