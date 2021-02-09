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«Россети Урал» — «Екатеринбург» восстановили электроснабжение в микрорайоне Химмаш после инцидента в распределительной сети

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» возобновили подачу электроэнергии жителям микрорайона Химмаш после нарушения электроснабжения части потребителей.

Как сообщает отдел по связям с общественностью «Россети Урал» — «Екатеринбург», инцидент произошел вчера, 17 марта, в 19.36. Аварийные бригады компании оперативно выехали на предполагаемый участок повреждения сети.

«В ходе осмотра было выявлено повреждение кабельной перемычки в одной из трансформаторных подстанций, которое сопровождалось задымлением и характерным для такого повреждения хлопком. Возгорания оборудования зафиксировано не было», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что на устранение локального инцидента в распределительной сети и переключение электроснабжения жителей столицы Урала на резервные схемы питания энергетикам потребовалось менее двух часов.

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