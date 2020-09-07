Компанию «ФинансЦентр Югра» оштрафовали на 300 тыс. рублей за угрозы заемщику из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В Екатеринбурге суд оштрафовал микрокредитную компанию (МКК) «ФинансЦентр Югра» на 300 тыс. руб. за нарушение прав заемщика при взыскании просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



По данным ведомства, сотрудник одной из медико-санитарных частей Екатеринбурга заключил договор займа с ООО МКК «ФинансЦентр Югра», по которому образовалась задолженность. Заем был оформлен в офисе «РосДеньги».



После этого мужчине на служебный телефон стали поступать звонки и текстовые сообщения с угрозами и требованием вернуть долг в размере 80 тыс. руб. Также угрозы поступали коллеге и жене заемщика.



«В ходе административного расследования, оценив в совокупности материалы дела об административном правонарушении, должностным лицом Главного управления установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось лицом, заинтересованным в возврате денежных средств, а именно ООО МКК «ФинансЦентр Югра», — сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Кировский районный суд Екатеринбурга признал ООО МКК «ФинансЦентр Югра» виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб., уточняют в УФССП России по Свердловской области.