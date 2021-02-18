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Вчера, 17:41

Число выданных в феврале новых кредитных карт на Южном Урале снизилось на 3,7%

УрБК, Челябинск, 17.03.2021. В Челябинской области в феврале текущего года было выдано 23 тыс. 253 новые кредитные карты, что на 3,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (24 тыс. 142 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по количеству выданных в феврале новых кредитных карт оказалась Москва (51,9 тыс. ед.), на втором — Московская область (40,3 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (33,6 тыс. ед.), на четвертом — Санкт-Петербург (30,6 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Свердловская область (26,6 тыс. ед.).

В целом по стране в феврале этого года было выдано 0,83 млн новых кредитных карт, что на 5% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (0,87 млн ед.). В то же время в феврале было выдано на 15,4% больше новых кредитных карт, чем в январе этого года (0,72 млн ед.).

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в необеспеченном кредитовании банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики.

«Вместе с тем мы видим, что темпы выдачи кредитных карт постепенно восстанавливаются. Так, сокращение в феврале 2021 года составило всего 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом восстановление сегмента кредитных карт, прежде всего, связано с их технологичностью и удобством. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кешбэк и т. д.)», — добавил А. Волков.

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