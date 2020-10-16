Оборот строительных организаций в Свердловской области за год снизился почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Оборот всех организаций в Свердловской области в январе-феврале 2021 года вырос на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.



В то же время оборот строительных организаций на Среднем Урале за указанный период снизился на 29,5%. Сильнее, чем у них, за год упал оборот только у предприятий, занимающихся производством бумаги и бумажных изделий (на 55,9%).



Помимо этого, сократился оборот у предприятий в сфере производства, передачи и распределения пара и горячей воды, кондиционирования воздуха (на 18,6%), производящих готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования (на 14,8%), организаций в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 12,9%).



При этом за указанный период значительно вырос оборот у организаций в следующих сферах: деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (на 44,9%), производство одежды (на 43,6%), производство металлургическое (на 35,1%), производство напитков (на 33,2%), а также ремонт и монтаж машин и оборудования (на 32%).