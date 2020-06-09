В администрации Екатеринбурга выбрали проекты социальных инициатив для реализации в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил результаты конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, которые будут реализованы муниципалитетом в 2021 году, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В текущем году поддержку муниципалитета получат следующие инициативы: «Культурный стрим» (приобретение МАУК «ЦКиИ «Верх-Исетский» комплекта оборудования для организации интернет-трансляций и внедрения информационных технологий); проект по оснащению оборудованием сенсорной комнаты психологической помощи клуба по месту жительства «Юность»; проект «Балет — воспитание души»; проект «Оснащение компьютерным оборудованием учебного класса музыкальной информатики»; проект по оснащению мультимедийным оборудованием учебных классов МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 1».
Также в 2021 году будут реализованы проект по приобретению танцевальных костюмов для участников образцового ансамбля танца «Овация» МБУК ДО «Екатеринбургская школа искусств № 10»; проект по оснащению оборудованием «Татами» детско-юношеского центра «Созвездие»; проект «Шахматный клуб в МБДОУ — детском саду комбинированного вида № 464»; проект «Создание лаборатории цифровых технологий на базе МАОУ Лицея № 135».
Прошедшие через отбор проекты были определены на заседании конкурсной комиссии 2 марта 2021 года.
Напомним, цель инициативного бюджетирования — активизация участия жителей Екатеринбурга в определении приоритетов расходования средств городского бюджета и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения. Горожане могут инициировать проекты и частично участвовать в их финансировании.
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