Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро снизился на 1,6 коп.

УрБК, Москва, 17.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 14,00 коп., до 73,10 руб., курс евро снизился на 1,59 коп., до 86,97 руб.
УрБК, Москва, 05.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 марта 2021 года. Курс долл. ...02.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 02.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2021 года. Курс долл. ...24.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 23 коп., евро вырос на 1 коп.
УрБК, Москва, 24.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 февраля 2021 года. Курс долл. ...03.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро снизился на 6 коп.
УрБК, Москва, 03.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 февраля 2021 года. Курс долл. ...21.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро снизился на 18 коп.
УрБК, Москва, 21.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 января 2021 года. Курс долл. ...