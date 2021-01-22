«Атомстройкомплекс» запустил продажу второго выпуска облигаций на Московской бирже

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. На Московской бирже запущена продажа второго выпуска облигаций корпорации «Атомстройкомплекс», сообщает пресс-служба компании.



В рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций общим объемом 10 млрд руб. сформирована книга заявок на бирже. Облигации продаются номиналом по 1 тыс. руб. со сроком капитализации процентов раз в полгода.





Фотография предоставлена пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»



«Выпуск облигаций — плановое мероприятие, которое состоялось в рамках реализации долгосрочной стратегии развития нашего предприятия. Мы развиваемся, меняем внутреннюю структуру, стремимся к тому, чтобы предприятие было современным и открытым. Наша цель — чтобы на долговом рынке имя «Атомстройкомплекс» знали так же хорошо, как на строительном — как профессионала и надежного партнера», — пояснил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель России Валерий Ананьев.



Впервые облигации корпорации объемом 1 млрд руб. были размещены на бирже осенью 2019 года. В течение нескольких часов они были распроданы.



Высокий спрос на ценные бумаги, в свою очередь, объясняется высокой инвестиционной привлекательностью «Атомстройкомплекса». В конце 2020 года рейтинговое агентство «АКРА» повысило кредитный рейтинг организации до уровня ВВВ+ (прогноз «стабильный»).



В числе причин повышения рейтинга эксперты отметили «сильную рыночную позицию, очень сильный бизнес-профиль, очень низкую долговую нагрузку, очень высокую оценку обслуживания долга, хорошую ликвидность, среднюю рентабельность бизнеса и средний уровень корпоративного управления». Суммарный плановый ввод недвижимости компанией в 2021-2023 годах ожидается на уровне порядка 800 тыс. кв. м., текущий портфель проектов составляет порядка 2,2 млн кв. м.