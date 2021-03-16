Господдержка не для всех

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) презентовал результаты социологического опроса «Мнение предприятий о социально-экономической ситуации и перспективах развития в эпоху COVID-19».



Отметим, что в исследовании приняли участие более 200 представителей малого, среднего и крупного бизнеса, которые входят в состав СОСПП. Результаты опроса свидетельствуют о кардинальном изменении финансовой ситуации на большинстве предприятий в 2020 году.



Так, доля организаций, которые сообщили об ухудшении экономической ситуации, за год выросла почти в пять раз (с 6,4% в 2019 году до 29,9% в 2020 году). Сохранение негативного тренда в своем бизнесе отметили 18,6% руководителей. Это более чем в два раза больше, чем в 2019 году (8%).



Доля предприятий, отметивших стабильность и устойчивость своей работы, за год снизилась с 56% до 38,1%. О положительной динамике заявили 10,3% организаций, что практически в три раза ниже, чем в предыдущем году (28,8%).



«Ухудшение ситуации отметили преимущественно малые и средние предприятия торговли, сельского хозяйства, строительства, транспорта и сферы услуг. Напротив, улучшения были зафиксированы преимущественно средними и крупными предприятиями транспорта, образования, здравоохранения, пищевой промышленности, аудиторского бизнеса. Крупные предприятия металлургии, машиностроения и энергетики попали как в выборку предприятий, где произошли улучшения, так и в ту часть опрошенных, которые отметили улучшения ситуации. Невозможно сделать однозначных выводов о том, что какие-то определенные отрасли выиграли от сложившейся ситуации, а какие-то проиграли», — заявил исполнительный вице-президент СОСПП Евгений Харламов.



По его словам, большинство свердловских предприятий (68%) не пользовались «ковидными» мерами господдержки бизнеса. По 12% организаций смогли получить субсидию на сохранение штатной численности (в размере МРОТ на одного сотрудника) и беспроцентный кредит на выплату зарплаты. Остальными мерами поддержки воспользовались менее 10% предпринимателей.



В частности, 9% компаний получили кредит на зарплату/возобновление деятельности (по ставке 2% с возможностью списания). 6% компаний смогли реструктуризировать или рефинансировать кредит за рамками имеющихся госпрограмм поддержки. 3% получили льготные кредиты системообразующим организациям на пополнение оборотных средств. 3% смогли за счет средств государства возместить часть своих расходов и простимулировать спрос на продукцию. Еще 2% воспользовались программами выдачи льготных займов, реализуемыми на региональном уровне.



Ключевой проблемой, с которой столкнулись предприятия при попытке получить господдержку, стала избыточно сложная отчетность (об этом заявили 14% респондентов). На втором месте — предъявление банками дополнительных требований, не предусмотренных программами (12%), на третьем — сложность выполнения нормативно установленных условий программы (9%), на четвертом — затягивание принятия решения о предоставлении поддержки со стороны государственных органов власти (7%), на пятом — высокая доля иностранного участия в компании (4%).



Как говорится в исследовании СОСПП, неэффективность мер господдержки — один из ключевых факторов, которые больше всего тормозили экономическое развитие уральского бизнеса в 2020 году (29%). Больше голосов набрал только вариант «сокращение платежеспособного спроса в связи с пандемией COVID-19» (40%).



Несмотря на существующие проблемы, большинство свердловских предприятий намерены сохранить текущую ситуацию и численность персонала (34%) либо планируют развитие и рост численности (42%). Еще 15% руководителей затруднились с прогнозами. Только 5% респондентов ожидают падение доходов и сокращение рабочих мест.



По оценкам СОСПП, оптимистичные настроения бизнеса обусловлены тем, что в период пандемии многие предприниматели задействовали все имеющиеся ресурсы для выживания и стабилизации. У руководителей есть понимание, что наиболее напряженная ситуация уже позади, и она пережита с минимальными или некритичными для бизнеса потерями. Поэтому прогнозы на 2021 год в целом выглядят достаточно позитивно.