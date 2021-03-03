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Суд в Нижнем Тагиле оштрафовал «Водоканал-НТ» на 301 тыс. рублей за сброс сточных вод

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Ленинский районный суд Нижнего Тагила наложил на ООО «Водоканал-НТ» штраф на сумму 301 тыс. руб. за несанкционированный сброс неочищенных сточных вод в районе полигона ТБО пос. Черноисточинск.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, нарушения были выявлены во время проверки в декабре 2020 года. Тогда была обнаружена пластиковая труба, эксплуатируемая ООО «Водоканал-НТ», из которой осуществлялся сброс жидкости с северо-западной стороны пос. Черноисточинск на территории государственного ландшафтного заказника областного значения «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами».

«Согласно данным лабораторных исследований ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля» в сбрасываемых сточных водах выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура в отношении юридического лица ООО «Водоканал-НТ» возбудила дело по статье 8.39 КоАП РФ «Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования окружающей среды на особо охраняемых природных территориях».

В ходе рассмотрения гражданского дела в суде было установлено, что ООО «Водоканал-НТ» обеспечен сброс сточных вод в место, определенное решением о предоставлении водного объекта в пользование. Однако сброс сточных вод по-прежнему осуществляется с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Ленинский районный суд возложил также на ООО «Водоканал-НТ» обязанность обеспечить сброс сточных вод в ручей Безымянный в соответствии с требованиями по величине показателей качества воды.

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