Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в феврале новых кредитных карт

В Свердловской области в феврале текущего года было выдано 26 тыс. 605 новых кредитных карт, что на 5,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (24 тыс. 142 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 5-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Выше него расположились Москва (51,9 тыс. ед.), Московская область (40,3 тыс. ед.), Краснодарский край (33,6 тыс. ед.) и Санкт-Петербург (30,6 тыс. ед.).
При этом, согласно исследованию, сокращение количества выдачи новых кредитных карт было отмечено в большинстве российских регионов. Сильнее всего снизился этот показатель в Самарской области (минус 16,6%), Краснодарском крае (минус 15,2%), Саратовской (минус 14,8%) и Нижегородской (минус 13,5%) областях, а также в Москве (минус 12,2%).
В целом по стране в феврале этого года было выдано 0,83 млн новых кредитных карт, что на 5% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (0,87 млн ед.).
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