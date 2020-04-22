УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Пяти металлургам ЕВРАЗ НТМК присвоено звание «Профессиональный инженер России» по итогам конкурса «Инженер года — 2020». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
В номинации «Черная металлургия» лауреатом стал начальник бюро железорудных и сыпучих материалов технического управления Владислав Темников. Он активно разрабатывает технологии переработки отходов черной металлургии. Владислав подал и внедрил в производство 12 рационализаторских предложений и 2 патента на изобретения по использованию вторичной продукции металлургического производства в аглодоменном процессе, что направлено на повышение технико-экономических показателей и снижение экологических рисков. Сейчас на рассмотрении в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ находится еще четыре его заявки.
Лауреат в номинации «Техника высоких напряжений» — начальник лаборатории электропривода цеха эксплуатации электрооборудования Алексей Романкин. Он занимается внедрением высоковольтного частотно-регулируемого оборудования на объектах доменного и конвертерного производства ЕВРАЗ НТМК. Алексей — эксперт регионального чемпионата Worldskills High-Tech с 2016 по 2020 год.
В номинации «Машиностроение» лауреатом стал главный специалист цеха по ремонту металлургического оборудования № 3 Сергей Борисов. Он разработал новую технологию изготовления и ремонта валков шаропрокатного стана, что позволило увеличить срок службы валка в 2,5 раза. Сергей Борисов — инициатор и руководитель проекта создания и внедрения автоматизированных рабочих мест инженеров технологов-программистов на базе программного обеспечения ADEM. Занимается разработкой и внедрением аддитивных технологий в управлении главного механика ЕВРАЗ НТМК.
В номинации «Инженерная экономика» победили главные экономисты по эффективности бизнес-процессов Наталья Бритова и Андрей Горбань. Они участвуют в составлении стратегической программы развития цехов комбината, проводят комплексную технико-экономическую оценку вариантов развития, готовят аналитические материалы о строительстве новых мощностей или модернизации существующего оборудования.
Конкурс «Инженер года — 2020» ежегодно проводится Международным союзом научных и инженерных общественных объединений при поддержке правительства России для выявления и распространения передового опыта и достижений инженерных кадров. В 2020 году в нем участвовало более 70 тысяч человек из 63 регионов России, лауреатами стали 245 участников, уточняет региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Как сообщал УрБК, ранее представители ЕВРАЗ НТМК были удостоены государственных наград. Указ о награждении четверых работников комбината подписал президент РФ Владимир Путин, а вручил их металлургам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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