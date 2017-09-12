Начат сбор заявок от пострадавших дольщиков застройщика Владимира Воробьева в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Фонд защиты прав дольщиков Свердловской области начал сбор заявок от граждан, которые пострадали из-за деятельности застройщика Владимира Воробьева.
По сведениям Фонда, всего в регионе насчитывается около 300 граждан, которые заключили с В. Воробьевым договоры займа и ничего не получили.
«Для дольщиков, все-таки получивших жилье от Воробьева и имеющих долю в праве собственности на земельный участок под незаконной постройкой, правительство области совместно с администрацией Екатеринбурга нашли механизм поддержки. На такой участок привлекается застройщик, который выкупает доли либо в обмен на них предлагает участие в долевом строительстве», — говорится в сообщении.
Подобным проектом уже занимается компания Брусника. Благодаря этому в настоящее время решаются проблемы более 50 обманутых дольщиков.
Напомним, В. Воробьев с 2008 по август 2015 года незаконно возвел на землях ИЖС в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга многоквартирные дома без разрешения на строительство и регистрацию построек в управлении Росреестра. Чтобы их реализовать, застройщик размещал объявления о продаже однокомнатных «квартир-студий» по цене существенно ниже рыночной и заключал с покупателями договоры денежного займа либо долевого участия. Совокупный ущерб от его незаконной деятельности составил более 594 млн руб., общее число пострадавших граждан достигает 437 человек.
Всего в Екатеринбурге было построено более 70 подобных домов. Из них около 40 эксплуатируются до сих пор.
В феврале 2017 года В. Воробьев был признан виновным по статьям 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение прав граждан на жилые помещения» и 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления». Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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