В Екатеринбурге препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют еще с трех улиц

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы сегодня, 17 марта, вывезут снег с трех улиц города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В частности, снег будут убирать с улицы Уральских Рабочих (на участке между улицами Бакинских Комиссаров и Народного Фронта), а также приступят к вывозу снежных масс с улицы Восстания (от улицы Ломоносова до улицы Бакинских Комиссаров) и с улицы Большакова.
В связи с этим водителей просят не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах». Препятствующий снегоуборочным работам транспорт будет эвакуирован службами ГИБДД.
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