В Свердловской области выявлено 169 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 17 марта 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 80 тыс. 482 человека.
Также за сутки в области зарегистрировано 14 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 567. За сутки из больниц выписаны 180 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровел 73 тыс. 651 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 998 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 418 тыс. 436 человек. За сутки зарегистрировано 427 летальных случаев (всего 93 тыс. 364), выздоровели 10 тыс. 755 человек (всего 4 млн 024 тыс. 975).
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 159 новых случаев заражения ...09.03.2021 В Свердловской области выявлено 156 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 156 новых случаев заражения ...04.03.2021 В Свердловской области выявлено 165 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 165 новых случаев заражения ...03.03.2021 В Свердловской области выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 159 новых случаев заражения ...22.01.2021 В Свердловской области выявлено 385 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 385 новых случаев заражения ...