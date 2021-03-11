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Вчера, 13:05

В Свердловской области выявлено 169 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 17 марта 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 80 тыс. 482 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано 14 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 567. За сутки из больниц выписаны 180 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровел 73 тыс. 651 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 998 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 418 тыс. 436 человек. За сутки зарегистрировано 427 летальных случаев (всего 93 тыс. 364), выздоровели 10 тыс. 755 человек (всего 4 млн 024 тыс. 975).

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