Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 80 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. По состоянию на 17 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 79 тыс. 263 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 16 марта число безработных составляло 80 тыс. 598 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 335 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,74%.

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