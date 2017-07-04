Банк «НЕЙВА» закрыл офис в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Банк «НЕЙВА» закрыл в Екатеринбурге кредитно-кассовый офис «Ленина-Пушкина».
Обслуживание клиентов прекращено 16 марта 2021 года.
Отметим, что офис «Ленина-Пушкина» работал в самом центре города — рядом с площадью Труда и Плотинкой (точный адрес: Ленина, 36 / Пушкина,18 / Толмачева, 17). Сейчас в Екатеринбурге осталось пять офисов кредитно-финансовой организации.
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