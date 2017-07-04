УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:09

Банк «НЕЙВА» закрыл офис в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Банк «НЕЙВА» закрыл в Екатеринбурге кредитно-кассовый офис «Ленина-Пушкина».

Обслуживание клиентов прекращено 16 марта 2021 года.

Отметим, что офис «Ленина-Пушкина» работал в самом центре города — рядом с площадью Труда и Плотинкой (точный адрес: Ленина, 36 / Пушкина,18 / Толмачева, 17). Сейчас в Екатеринбурге осталось пять офисов кредитно-финансовой организации.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.07.2017 Ростелеком закрыл офис обслуживания клиентов в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. В Екатеринбурге закрылся центр продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком», расположенный на ...

30.04.2014 В центре Екатеринбурга 1 мая перекроют движение и запретят парковку

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2014. 1 мая 2014 года в Екатеринбурге с 08:00 до 16:00 будет закрыто движение транспорта на ...

20.02.2012 ОАО «СКБ-банк» открыло третий офис в Якутии

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2012. ОАО «СКБ-банк» продолжает освоение Дальнего Востока. Сегодня принял первых клиентов ...

01.12.2010 Начал работу офис ОАО «СКБ-банк» в Казани

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2010. Начал работу офис ОАО «СКБ-банк» в Казани. Офис «Казанский» расположен в центре города, ...

06.07.2009 Кредитно-кассовый офис ОАО «Банк «Северная казна» в Москве прекратил работу с частными клиентами по субботам

УрБК, Москва, 06.07.2009. С 6 июля 2009 года изменяется режим работы кредитно-кассового офиса ОАО «Банк «Северная ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды18.02.2021Перезагрузка отношений17.02.2021Голодная весна18.02.2021Пандемия ускорила цифровизацию банков
Архив новостей
Март 2021 (382)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18