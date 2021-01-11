«Россети ФСК ЕЭС» установят 19 новых опор на 10 линиях электропередачи на Урале

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. До конца этого года «Россети ФСК ЕЭС» установят 19 новых опор на 10 линиях электропередачи 220 кВ, расположенных в Свердловской, Курганской и Челябинской областях. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.



Необходимость замены выявлена после комплексного обследования линий электропередачи. Новые опоры повысят надежность электроснабжения потребителей и минимизируют возможные риски технологических нарушений. На сегодняшний день основные работы проведены на ЛЭП в Свердловской области: заменены три конструкции на 220 кВ «Сопка — Сосьва» и «Серовская ГРЭС — БАЗ».



«Отличительная особенность новых конструкций — стойка, состоящая из двух секций, что снижает их транспортную длину и позволяет снизить затраты на транспортировку к месту установки. Кроме того, упрощается доставка стоек в труднодоступные места. Срок службы новых опор составляет не менее 35 лет», — объясняет группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.



По результатам выполненных работ по замене всех 19 новых опор на 10 линиях электропередачи повысится надежность схем выдачи мощности Белоярской АЭС, Нижнетуринской и Серовской ГРЭС и межгосударственного транзита «Россия — Казахстан», уточняют в «Россети ФСК ЕЭС».