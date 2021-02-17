Спрос на квартиры в пятиэтажных домах в Екатеринбурге за год вырос на 35%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Спрос на квартиры в пятиэтажных домах на вторичном рынке жилья Екатеринбурга (число запрошенных контактов продавца на платформе) в феврале 2021 года вырос на 35% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Объем предложения в этом сегменте за год сократился на 9%. Средняя цена квартир выросла на 11%, до 73 тыс. 016 руб. за кв. м.
«Вопрос расселения пятиэтажных домов весьма неоднозначен. Несмотря на некоторое скептическое отношение к «хрущевкам», такие кварталы обычно обладают удачной планировкой и сложившейся инфраструктурой. При этом немаловажным фактором является и то, что их строительство осуществлялось с соблюдением всех норм озеленения и уровня освещенности жилых помещений, что не всегда характеризует современные высотки. Кроме того, в регионах панельная пятиэтажка нередко превосходит по качеству иные постройки, например, деревянные», — заявил руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.
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