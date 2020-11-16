ММК отмечен наградами конкурса «Лучшее корпоративное видео — 2021»

УрБК, Магнитогорск, 17.03.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) стало лауреатом конкурса «Лучшее корпоративное видео — 2021», проводимого Ассоциацией директоров по Коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), в трех номинациях: «Лучшее IR-видео», «Лучшее MRKT-видео» и «Лучшее PR-видео».



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», жюри конкурса отметило наградами видеоролик, снятый ко Дню инвестора 2020 года, ролик «Стан 2500. Второе рождение», а также цикл исторических экскурсий «Маршрут Победы».



Ролик «Стан 2500. Второе рождение» был признан победителем конкурса в номинации «MRKT-видео» (аудитория — клиенты и потребители продукции компаний).



Сюжет, представленный в нем, рассказывает об одном из ключевых проектов ММК 2020 года — запуске после масштабной реконструкции стана 2500 горячей прокатки. Пуск стана состоялся в июле 2020 года, а осенью на 26-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2020» был признан главным событием года в российской черной металлургии.



Корпоративный видеофильм ММК «Стан 2500. Второе рождение», снятый с помощью магнитогорской телекомпании «ТВ-ИН», информирует зрителя о работе модернизированного стана и новых возможностях, которые реконструкция агрегата открыла перед ММК. Видеофильм успешно демонстрировался на промышленных выставках, на сайте и в социальных сетях компании.



Корпоративное видео ПАО «ММК» ко Дню инвестора 2020 года жюри конкурса наградило дипломом в номинации «IR-видео», в которой рассматривались ролики, чья целевая аудитория — инвесторы и акционеры компаний.



В этом видео длительностью 2 минуты 35 секунд отражены ключевые аспекты инвестиционной привлекательности ММК: премиальные виды продукции и высокая клиентоориентированность, операционная эффективность и приверженность принципам устойчивого развития, масштабная цифровизация и корпоративная культура возможностей, стабильный уровень оборотного капитала и сбалансированная дивидендная политика.



Цикл видеоэкскурсий по ММК «Маршрут Победы» получил награду в номинации «PR-видео», где рассматривались ролики, ориентированные на максимально широкую аудиторию. Снятые в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне видеоэкскурсии рассказывают об огромном вкладе ММК в Победу, а также об истории комбината.



«Сегодня корпоративные видео — один из главных форматов общения с внешней аудиторией. Он позволяет легко и доступно рассказать о работе компании, ее достижениях и целях. Мы как компания современная и инновационная уделяем большое внимание своим видеороликам, стремимся делать их красивыми, информативными и яркими. Награды конкурса «Лучшее корпоративное видео» — показатель, что мы движемся в правильном направлении», — прокомментировал победы в конкурсе заместитель генерального директора ПАО «ММК» по внешним коммуникациям Владимир Руга.



Ежегодный конкурс «Лучшее корпоративное видео», который проводят АКМР и издательский дом «МедиаБизнес», отмечает наиболее информативные и яркие образцы видеопродукции, снятые российскими компаниями для продвижения собственного бренда или продукта, уточняют в ПАО «ММК».