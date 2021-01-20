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ФНС получила расширенный доступ к банковской тайне россиян

УрБК, Москва, 17.03.2021. Федеральная налоговая система (ФНС) с 17 марта получила расширенный доступ к банковской тайне россиян, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что 17 февраля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, которые существенно расширяют налоговым органам доступ к банковской тайне физлиц.

Нововведения обязывают кредитные организации предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствами, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также образцы подписей и оттиски печатей. ФНС также получит доступ ко всей информации и документам, которые в банк предоставляет клиент. Кроме того, кредитные организации будут обязаны раскрывать выгодоприобретателей по совершаемым операциям — как в отдельных случаях, так и за определенный период.

Нововведения вносятся для повышения контроля за денежными потоками граждан и организаций — не только об их доходах, но и о расходах, что позволит сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов.

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