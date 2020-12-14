Копейский хлебокомбинат задолжал сотрудникам более 4 млн рублей заработной платы

УрБК, Челябинск, 17.03.2021. Прокуратура Копейска провела проверку соблюдения трудового законодательства в части полноты и своевременности выплаты заработной платы работникам в ООО «Копейский хлебокомбинат».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки было установлено, что предприятие задолжало 129 работникам зарплату за ноябрь-декабрь 2020 года на сумму, превышающую 4 млн руб. В том числе у хлебокомбината была задолженность более двух месяцев перед тремя работниками.



В результате по факту невыплаты руководством ООО «Копейский хлебокомбинат» зарплаты работникам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.