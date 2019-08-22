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Обеспеченность торговыми площадями жителей Среднего Урала за год выросла на 3%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Обеспеченность торговыми площадями жителей Среднего Урала в 2020 году выросла на 3%. Об этом 16 марта в ходе своего выступления перед депутатами регионального Заксобрания заявил министр агропромышленного комплекса и продовольствия Среднего Урала Артем Бахтерев.

«На 1 января 2021 года обеспеченность торговыми площадями составила 1 тыс. 117 кв. м. на 1 тыс. жителей. Это на 3% больше, чем год назад. Норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями в регионе превышен на 76%», — отметил А. Бахтерев.

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