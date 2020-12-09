Уральские таможенники и Роспотребнадзор изъяли из незаконного оборота в Первоуральске 30 килограммов безакцизного табака

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Сотрудники Уральского таможенного управления (УТУ) при содействии представителей Роспотребнадзора по Свердловской области изъяли из незаконного оборота в Первоуральске 603 пачки безакцизного табака для кальянов общим весом 30 кг. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью УТУ.
«Табак иностранного производства продавали в одном из павильонов города. Владельцам нелегального товара грозят административные штрафы. Табак будет уничтожен сотрудниками Роспотребнадзора», — сообщили в ведомстве.
Всего в 2020 году правоохранительные подразделения таможенных органов Уральского региона изъяли из незаконного оборота 7 тыс. 386,9 кг, или 296 тыс. 738 пачек безакцизной табачной продукции, уточняют в УТУ.
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