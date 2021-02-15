Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале сократилось на 6%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2021 года снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат. В сегменте «обрабатывающие производства» показатель сократился на 9,4%, «добыча полезных ископаемых» — на 4,1%. В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» показатель увеличился на 6,5%. В сегменте «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 28,3%.

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