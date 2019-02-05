АСВ выделит 19 млн рублей для расчета с кредиторами Тагилбанка

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит 19 млн руб. на расчеты с кредиторами Тагилбанка, сообщает пресс-служба АСВ.



«Это позволит на 100% удовлетворить требования кредиторов первой очереди банка», — говорится в сообщении.



АСВ получил данные средства за счет реализации имущества Тагилбанка, а также в результате исполнения обязательств должников перед финансово-кредитной организацией.



Напомним, что АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года ЦБ отозвал у банка лицензию. В октябре 2018 года Арбитражный суд Свердловской области принял решение признать должника банкротом. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.