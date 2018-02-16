Число работающих магазинов Свердловской области за год сократилось на 95 объектов

Число работающих магазинов Свердловской области в 2020 году сократилось на 95 объектов. Об этом в ходе своего выступления перед депутатами регионального Заксобрания заявил министр агропромышленного комплекса и продовольствия Среднего Урала Артем Бахтерев.



«В Свердловской области действуют более 27 тыс. объектов торговли. За 2020 год количество нестационарных торговых объектов в регионе сократилось на 176 единиц (на 34 павильона и 142 киоска). Количество магазинов сократилось на 95 единиц (непродовольственных магазинов — на 71 единицу). Такое снижение числа магазинов наблюдается впервые за последние десять лет. Вместе с тем количество торговых центров в регионе за год увеличилось на 14 объектов», — заявил А. Бахтерев.