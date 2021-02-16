УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:42

Число работающих магазинов Свердловской области за год сократилось на 95 объектов

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Число работающих магазинов Свердловской области в 2020 году сократилось на 95 объектов. Об этом в ходе своего выступления перед депутатами регионального Заксобрания заявил министр агропромышленного комплекса и продовольствия Среднего Урала Артем Бахтерев.

«В Свердловской области действуют более 27 тыс. объектов торговли. За 2020 год количество нестационарных торговых объектов в регионе сократилось на 176 единиц (на 34 павильона и 142 киоска). Количество магазинов сократилось на 95 единиц (непродовольственных магазинов — на 71 единицу). Такое снижение числа магазинов наблюдается впервые за последние десять лет. Вместе с тем количество торговых центров в регионе за год увеличилось на 14 объектов», — заявил А. Бахтерев.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.02.2021 Число пунктов банковского обслуживания в Свердловской области за год сократилось на 49 единиц

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. На 1 января 2021 года на Среднем Урале насчитывается 846 пунктов банковского ...

16.02.2018 В 2017 году число оптовых предприятий в Екатеринбурге сократилось на 10%

По предварительным итогам, в 2017 году в Екатеринбурге работало 1 тыс. 141 оптовое предприятия, следует из доклада ...

16.02.2018 В 2017 году число оптовых предприятий в Екатеринбурге сократилось на 10%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2018. По предварительным итогам, в 2017 году в Екатеринбурге работало 1 тыс. 141 оптовое ...

11.05.2017 В I квартале 2017 года в Екатеринбурге закрылось 110 магазинов

На 1 апреля 2017 года в Екатеринбурге насчитывается 4 тыс. 557 объектов розничной торговли. Об этом рассказала ...

11.05.2017 В I квартале 2017 года в Екатеринбурге закрылось 110 магазинов

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2017. На 1 апреля 2017 года в Екатеринбурге насчитывается 4 тыс. 557 объектов розничной ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды18.02.2021Перезагрузка отношений17.02.2021Голодная весна18.02.2021Пандемия ускорила цифровизацию банков
Архив новостей
Март 2021 (382)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18