Число работающих магазинов Свердловской области за год сократилось на 95 объектов

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Число работающих магазинов Свердловской области в 2020 году сократилось на 95 объектов. Об этом в ходе своего выступления перед депутатами регионального Заксобрания заявил министр агропромышленного комплекса и продовольствия Среднего Урала Артем Бахтерев.
«В Свердловской области действуют более 27 тыс. объектов торговли. За 2020 год количество нестационарных торговых объектов в регионе сократилось на 176 единиц (на 34 павильона и 142 киоска). Количество магазинов сократилось на 95 единиц (непродовольственных магазинов — на 71 единицу). Такое снижение числа магазинов наблюдается впервые за последние десять лет. Вместе с тем количество торговых центров в регионе за год увеличилось на 14 объектов», — заявил А. Бахтерев.
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