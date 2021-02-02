Россия еще на месяц продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

УрБК, Москва, 16.03.2021. Авиасообщение России с Великобританией приостановлено до 16 апреля 2021 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на решение оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ.



«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.



Напомним, в первый раз авиасообщение России с Великобританией было приостановлено в конце прошлого года. Это решение было принято оперштабом из-за появления в стране нового штамма коронавирусной инфекции.