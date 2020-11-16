Хроники пандемии

Год назад, 17 марта 2020 года, в Свердловской области был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. На следующий день глава региона Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности. На основании этого документа в последующем вводились все дополнительные ограничения, от которых пострадали бизнес-сообщество и доходы граждан. Однако эффективность этих мер против распространения коронавирусной инфекции по-прежнему вызывает вопросы у экспертов. Да и областные власти к концу текущего года признавали безрезультатность локдауна против пандемии.



Тотальный локдаун



В своей самой первой редакции указ о режиме повышенной готовности запрещал проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек. Также предписывался режим самоизоляции для граждан, прибывших из-за рубежа. Уже через полторы недели ограничения были ужесточены, несмотря на небольшое количество заболевших.



В конце марта 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале «нерабочей недели» (которая растянется до 12 мая 2020 года). После выступления главы государства Евгений Куйвашев ввел тотальный локдаун. Следует отметить, что в последующем почти все ограничения в области вводились с оглядкой на решения федеральных или московских властей.



В итоге с 28 марта 2020 года были закрыты все непродовольственные магазины, а также торговые центры. Под локдаун попали заведения общепита, вся сфера услуг, кинотеатры и другие площадки массового скопления людей. С начала апреля 2020 года все жители региона были переведены на режим обязательной самоизоляции.



С 10 апреля 2020 года вступили в силу поправки в областной КоАП РФ, предусматривающие штрафы для жителей региона за нарушение режима самоизоляции. Согласно закону, выходящих на улицу могли штрафовать на суммы от 3 до 5 тыс. руб. Организации, не прекратившие работу в нарушение указа, позволялось штрафовать на 1 млн руб.



Работу в Свердловской области с 28 марта не останавливали лишь системообразующие предприятия (в основном крупный бизнес), стройплощадки и продуктовые магазины. Впоследствии на протяжении апреля были введены послабления для отдельных видов деятельности, например, для сферы ритуальных услуг.



В остальных отраслях, находившихся в локдауне, предприниматели пытались работать подпольно. Как ранее писал УрБК, на нелегальное положение перешли владельцы баров, кальянных, татуировщики, фитнес-тренеры и другие. Правда, в таком режиме они проработали всего три недели.



Однако, как показал апрель прошлого года, введение тотального локдауна не позволило остановить резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Косвенно это подтвердил и глава региона.



«За неделю количество инфицированных увеличилось почти в три раза. Сейчас мы контролируем ситуацию, вся система здравоохранения региона перестроена под решение актуальных задач», — сообщалось в Instagram-аккаунте Е. Куйвашева 29 апреля 2020 года.



Наконец с 1 мая 2020 года в Свердловской области был введен обязательный масочный режим, а уже с 12 мая 2020 года был отменен нерабочий период. Однако части граждан некуда было уже идти на работу из-за продолжающегося локдауна.



Карантинная оттепель



Как было сказано ранее, решения о введении ограничений свердловский губернатор принимал, ориентируясь на рекомендации руководства страны или действия столичных властей. Поэтому было ожидаемо, что после того, как глава Москвы Сергей Собянин начал снимать ограничения с магазинов и супермаркетов, первые шаги по снятию ограничений были сделаны в Свердловской области.



С 9 июня глава региона снял запрет с работы магазинов площадью до 400 кв. м. с отдельным входом. С 26 июня Евгений Куйвашев снял ограничения с торговых предприятий площадью до 800 кв. м. С 1 июля 2020 года была возобновлена работа летних веранд заведений общепита. На этом послабления закончились. В последующем губернатор отвечал отказами на просьбы бизнес-сообщества открыть торговые центры, залы ресторанов и кафе, театры и фитнес-центры.



«Я пока не могу сказать, что уверен в готовности всех установленным правилам следовать. Вы упомянули открытые веранды, которым было разрешено работать. Но что мы увидели — множество нарушений, даже элементарные правила не все способны соблюдать, маску носить не считают возможным», — говорилось в сообщении свердловского губернатора от 28 июля.



К тому времени в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской и Тюменской областях все торговые предприятия работали уже без ограничений. Только после того, как бизнес-сообщество обратилось напрямую к полпреду президента в УрФО, в Свердловской области с 1 августа 2020 года была разрешена работа торговых центров, а в сентябре наконец заработали залы заведений общепита. К указанному периоду регион официально вышел на второй этап снятия ограничительных мер и так на нем и остался.



«Вторая волна»



Последующему снятию ограничений помешала так называемая вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая началась с октября 2020 года. Вслед за этим последовали очередные нововведения. С 29 октября 2020 года вступил в силу новый указ губернатора об обязательной установке перегородок в такси и заведениях общепита. Вдобавок к этому была запрещена работа кафе и ресторанов с 23.00 до 06.00.



Во всей стране это был единственный пример подобных ограничительных мер, и он сразу вызвал протесты со стороны профессионального сообщества. Так, 28 ноября 2020 года таксисты провели акцию протеста против нововведений. Рестораторы, к слову, были не так активны.



Однако 10 ноября 2020 года прокуратура Свердловской области направила губернатору представление в связи с обнаружением коррупциогенных факторов в указе об обязательной установке перегородок в машинах такси. После этого глава региона изменил это требование. С 20 ноября 2020 года эта норма носит рекомендательный характер. Более того, с того времени попыток ограничений свердловские власти не предпринимали.



Неэффективные меры



Об экономических последствиях пандемии в виде рекордного роста безработицы и массового закрытия предприятий малого и среднего бизнеса УрБК неоднократно писал. В частности, только в Екатеринбурге в течение 2020 года закрылось 222 заведения общественного питания.



Общую картину о влиянии ограничительных мер на экономику демонстрируют данные Федеральной налоговой службы за 8 месяцев 2020 года. Доход региональной казны за этот период сократился на 12,1 млрд рублей — до 123,5 млрд. Наиболее значительно снизились сборы по налогу на прибыль организаций, падение составило 16,6%, или почти 10 млрд рублей. Экономические последствия пандемии отразились и на прогнозах по бюджету на 2021 год. По оценке уже бывшей главы регионального минфина Галины Кулаченко, из-за пандемии в 2021 году казна недополучит 20 млрд рублей.



Другой вопрос, что, несмотря на принимаемые областными властями меры, заболеваемость в регионе продолжала расти независимо от тотального закрытия или открытия торговых предприятий и заведений общепита. Бессмысленность локдауна осенью 2020 года признавал уже Евгений Куйвашев.



«Эпидемиологи говорят, что тотальное закрытие всего, как это было в начале пандемии, уже не принесет того же эффекта», — писал губернатор 13 ноября 2020 года.



Впрочем, бизнес-сообщество и юристы неоднократно пытались доказать бессмысленность ограничительных мер, которые вводились на основании указа о режиме повышенной готовности.



«У нас сейчас введен только «режим повышенной готовности», который хоть и предусмотрен законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, но распространяется только на госорганы. На граждан он не распространяется и не может распространяться. Но в рамках этого режима вводятся ограничения для граждан. Такое «небрежное» отношение к закону порождает ряд юридических проблем», — говорил УрБК старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин.



С последствиями такого вольного обращения с законами губернатор Свердловской области столкнулся после подписания указа об обязательной установке перегородок в такси.



При этом на данный момент в Свердловской области по-прежнему наблюдается неопределенность относительно введения новых ограничений или послаблений. С одной стороны, наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. С другой — у бизнеса и граждан нет явного понимания настроения областных властей и уверенности в их действиях.



Фото Максима Лоскутова