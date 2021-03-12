Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. По состоянию на 12 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 82 тыс. 260 ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 929 человек

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. По состоянию на 11 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 83 тыс. 189 ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1 тыс. 360 человек

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. По состоянию на 5 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 86 тыс. 284 ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1 тыс. 532 человека

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. По состоянию на 4 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 87 тыс. 816 ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1 тыс. 681 человека

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось более чем на 2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. По состоянию на 2 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 91 тыс. 219 ...