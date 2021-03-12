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Вчера, 17:04

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. По состоянию на 16 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 80 тыс. 598 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 15 марта число безработных составляло 81 тыс. 806 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 208 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,80%.

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