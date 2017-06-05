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Вчера, 16:24

В Екатеринбурге стартовал конкурс «Лучший налогоплательщик года»

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении общегородского конкурса «Лучший налогоплательщик года». Прием заявок для участия продлится до 11 мая этого года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Объявление результатов конкурса состоится 2 июня 2021 года.

«Конкурс «Лучший налогоплательщик года» ежегодно проводится в Екатеринбурге для того, чтобы определить и поощрить добросовестных налогоплательщиков, способствующих развитию города», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Конкурсная комиссия будет учитывать такие показатели организаций, как своевременная и полная уплата налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты РФ; отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов, наличие положительного финансового результата хозяйственной деятельности, увеличение объема реализации продукции, работ, услуг, (выручки) в отчетном году; своевременная выплата и отсутствие задолженности по заработной плате.

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