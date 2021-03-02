УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:42

«Россети ФСК ЕЭС» модернизируют магистральные линии электропередачи ЯНАО для исключения нештатных ситуаций

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» установят более 7,5 тыс. новых изоляторов на пяти магистральных линиях электропередачи 220 кВ, обеспечивающих электроэнергией потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в том числе нефтегазовые объекты компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, сотрудники компании уже начали работы по замене почти 4,7 тыс. изоляторов на линии электропередачи 220 кВ «Холмогорская — Вынгапур». Ранее на этом объекте была выполнена замена и усиление фундаментов на 40 опорах.

«Линии электропередачи расположены в регионе с большими ветровыми нагрузками и резкими перепадами температур, устаревшие полимерные изоляторы не устойчивы к внешним атмосферным воздействиям, которые могут стать причиной их повреждения. Стеклянные изоляторы не требуют периодических испытаний под напряжением — любое повреждение определяется визуально. Это позволяет оперативно выполнять ремонт, не допустив возникновения нештатной ситуации», — объясняет группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.

В течение 2021 года аналогичные работы также будут проведены на линиях 220 кВ «Уренгой — Оленья 2 цепь», «Вынгапур — Зима», «Надым — Уренгой», «Надым — Пангоды», где будет выполнена замена более 2,8 тыс. стеклянных изоляторов, уточняют в «Россети ФСК ЕЭС».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» провели модернизацию линии электропередачи «Белоярская АЭС — Мраморная»

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили работы по модернизации линии ...

18.02.2021 «Россети ФСК ЕЭС» выполнили ремонт на двух системообразующих ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонт на двух системообразующих линиях электропередачи 500 ...

11.01.2021 «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировали более 2 тыс. фундаментов опор на ЛЭП магистральных электросетей Урала

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировала фундаменты опор на 124 линиях ...

15.09.2020 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют линию электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская»

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» завершила второй этап реконструкции линии электропередачи ...

24.03.2020 На семи подстанциях компании Россети ФСК ЕЭС в Челябинской области началась замена изоляции

УрБК, Челябинск, 24.03.2020. В Челябинской области на семи магистральных подстанциях Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды18.02.2021Перезагрузка отношений17.02.2021Голодная весна18.02.2021Пандемия ускорила цифровизацию банков
Архив новостей
Март 2021 (382)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18