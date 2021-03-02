«Россети ФСК ЕЭС» модернизируют магистральные линии электропередачи ЯНАО для исключения нештатных ситуаций

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» установят более 7,5 тыс. новых изоляторов на пяти магистральных линиях электропередачи 220 кВ, обеспечивающих электроэнергией потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в том числе нефтегазовые объекты компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».



Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, сотрудники компании уже начали работы по замене почти 4,7 тыс. изоляторов на линии электропередачи 220 кВ «Холмогорская — Вынгапур». Ранее на этом объекте была выполнена замена и усиление фундаментов на 40 опорах.



«Линии электропередачи расположены в регионе с большими ветровыми нагрузками и резкими перепадами температур, устаревшие полимерные изоляторы не устойчивы к внешним атмосферным воздействиям, которые могут стать причиной их повреждения. Стеклянные изоляторы не требуют периодических испытаний под напряжением — любое повреждение определяется визуально. Это позволяет оперативно выполнять ремонт, не допустив возникновения нештатной ситуации», — объясняет группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.



В течение 2021 года аналогичные работы также будут проведены на линиях 220 кВ «Уренгой — Оленья 2 цепь», «Вынгапур — Зима», «Надым — Уренгой», «Надым — Пангоды», где будет выполнена замена более 2,8 тыс. стеклянных изоляторов, уточняют в «Россети ФСК ЕЭС».