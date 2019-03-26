Департамент информатизации и связи Свердловской области реформируют в новое министерство

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. В правительстве Среднего Урала начали процесс по реформированию департамента информатизации и связи в министерство цифрового развития и связи региона. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Как сообщает департамент информационной политики региона, создание нового министерства позволит перейти на централизованную модель управления процессами информатизации и цифрового развития госорганов Свердловской области.
К министерству перейдут полномочия по программно-техническому обеспечению деятельности исполнительных органов власти. Планируется, что дорожная карта по передаче полномочий новому органу исполнительной власти будет разработана до 19 марта, уточняют в департаменте информполитики Свердловской области.
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