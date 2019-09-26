Суд взыскал с компании «ДорСтройЭксплуатация» более 75 тыс. рублей из-за ямы на трассе Екатеринбург — Серов

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «ДорСтройЭксплуатация» 75 тыс. 082 руб. из-за ДТП, причиной которого стала яма на дороге.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, авария произошла в мае 2020 года на трассе Серов — Екатеринбург.



«Автомобиль Subaru Legacy попал в выбоину на дороге и получил механические повреждения. На проезжей части имелась яма длиной 1,7 м, шириной 0,7 м и глубиной 13 см. Автомобиль, в котором на момент ДТП находились супруга водителя и двое детей, пришлось увозить с места происшествия на эвакуаторе. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля согласно заключению эксперта составила 52 тыс. 313 руб.», — говорится в сообщении.



Было установлено, что ответственность за содержание дороги несет ООО «ДорСтройЭксплуатация» (по договору о субподряде с ООО «УралДорТехнологии»). Эта же организация провела ямочный ремонт трассы в августе 2018 года. Владелец автомобиля подал исковое заявление о взыскании стоимости ремонта машины на сумму 52 тыс. 313 руб., расходы на оценку ущерба — 3 тыс. руб., на эвакуатор — 8 тыс. руб., на оплату юридических услуг — 20 тыс. руб., а также почтовые расходы, расходы телефонной связи, нотариальные услуги — 2 тыс. 592 руб., госпошлину — 1 тыс. 769 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 215 руб. и компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб.



Решением Кировского районного суда Екатеринбурга исковые требования удовлетворены частично. ООО «ДорСтройЭксплуатация» подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, оставила решение суда первой инстанции без изменений.