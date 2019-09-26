УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:05

Суд взыскал с компании «ДорСтройЭксплуатация» более 75 тыс. рублей из-за ямы на трассе Екатеринбург — Серов

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «ДорСтройЭксплуатация» 75 тыс. 082 руб. из-за ДТП, причиной которого стала яма на дороге.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, авария произошла в мае 2020 года на трассе Серов — Екатеринбург.

«Автомобиль Subaru Legacy попал в выбоину на дороге и получил механические повреждения. На проезжей части имелась яма длиной 1,7 м, шириной 0,7 м и глубиной 13 см. Автомобиль, в котором на момент ДТП находились супруга водителя и двое детей, пришлось увозить с места происшествия на эвакуаторе. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля согласно заключению эксперта составила 52 тыс. 313 руб.», — говорится в сообщении.

Было установлено, что ответственность за содержание дороги несет ООО «ДорСтройЭксплуатация» (по договору о субподряде с ООО «УралДорТехнологии»). Эта же организация провела ямочный ремонт трассы в августе 2018 года. Владелец автомобиля подал исковое заявление о взыскании стоимости ремонта машины на сумму 52 тыс. 313 руб., расходы на оценку ущерба — 3 тыс. руб., на эвакуатор — 8 тыс. руб., на оплату юридических услуг — 20 тыс. руб., а также почтовые расходы, расходы телефонной связи, нотариальные услуги — 2 тыс. 592 руб., госпошлину — 1 тыс. 769 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 215 руб. и компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб.

Решением Кировского районного суда Екатеринбурга исковые требования удовлетворены частично. ООО «ДорСтройЭксплуатация» подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, оставила решение суда первой инстанции без изменений.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.09.2019 В Екатеринбурге водитель через суд взыскал с мостостроителей более 230 тыс. руб. за разбитый автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Водитель из Екатеринбурга взыскал с ООО «Мостстройпроект» 237 920 руб. за ремонт ...

23.11.2018 В Екатеринбурге предприниматель заплатит более 67 тыс. рублей за ненадлежащее содержание дороги

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. В Екатеринбурге ИП Ведерников А. Ю. заплатит более 67 тыс. руб. за ненадлежащее ...

21.09.2018 Житель Екатеринбурга взыскал с муниципального учреждения около 700 тыс. рублей за ДТП

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. В Екатеринбурге владелец поврежденного автомобиля взыскал с МБУ «Водоотведение и ...

31.07.2018 С компании «Свердловскавтодор» суд взыскал ущерб от наезда автомобиля Cadillac на дорожную выбоину

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал с АО «Свердловскавтодор» 7,2 тыс. руб. в ...

25.07.2018 Житель Екатеринбурга отсудил у РСА более 274,6 тысяч рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Житель Екатеринбурга взыскал с Российского союза автостраховщиков (РСА) 274,6 тыс. руб. ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды18.02.2021Перезагрузка отношений17.02.2021Голодная весна18.02.2021Пандемия ускорила цифровизацию банков
Архив новостей
Март 2021 (382)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18