Почти 70% свердловских предпринимателей не пользовались мерами господдержки бизнеса во время пандемии

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. На Среднем Урале 68% предпринимателей не пользовались мерами господдержки бизнеса во время пандемии. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провел Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП).
12% предпринимателей смогли получить субсидию на сохранение штатной численности в размере МРОТ на одного сотрудника, 12% — беспроцентный кредит на выплату зарплаты, 9% — кредит на зарплату/возобновление деятельности (по ставке 2% с возможностью списания).
6% компаний смогли реструктуризировать или рефинансировать кредит за рамками имеющихся госпрограмм поддержки. 3% получили льготные кредиты системообразующим организациям на пополнение оборотных средств. 3% смогли за счет средств государства возместить часть своих расходов и простимулировать спрос на продукцию. Еще 2% воспользовались программами выдачи льготных займов, реализуемыми на региональном уровне.
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