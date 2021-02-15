Почти 70% свердловских предпринимателей не пользовались мерами господдержки бизнеса во время пандемии

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. На Среднем Урале 68% предпринимателей не пользовались мерами господдержки бизнеса во время пандемии. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провел Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП).



12% предпринимателей смогли получить субсидию на сохранение штатной численности в размере МРОТ на одного сотрудника, 12% — беспроцентный кредит на выплату зарплаты, 9% — кредит на зарплату/возобновление деятельности (по ставке 2% с возможностью списания).



6% компаний смогли реструктуризировать или рефинансировать кредит за рамками имеющихся госпрограмм поддержки. 3% получили льготные кредиты системообразующим организациям на пополнение оборотных средств. 3% смогли за счет средств государства возместить часть своих расходов и простимулировать спрос на продукцию. Еще 2% воспользовались программами выдачи льготных займов, реализуемыми на региональном уровне.