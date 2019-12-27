Реальные доходы жителей Челябинской области в прошлом году снизились на 2,1%

УрБК, Челябинск, 16.03.2021. Реальные доходы жителей Челябинской области в 2020 году сократились на 2,1% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Росстат.
В I квартале реальные доходы выросли на 1,8%, во II квартале показатель снизился на 4,3%, в III квартале — также на 4,3%, в IV квартале — на 1,3%.
В среднем по стране реальные доходы населения в 2020 году сократились на 3%, в УрФО — на 3,3%.
Реальные доходы жителей Свердловской области в 2020 году сократились на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ...Вчера, 11:14 Реальные доходы свердловчан в 2020 году сократились на 8,1%
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Реальные доходы жителей Свердловской области в 2020 году сократились на 8,1% по ...27.12.2019 Росстат зафиксировал в III квартале рост реальных доходов свердловчан на 9%
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Реальные доходы жителей Свердловской области в III квартале 2019 года выросли на 9% по ...24.09.2019 Реальные доходы жителей Челябинской области во II квартале снизились на 0,8%
УрБК, Челябинск, 24.09.2019. Реальные доходы жителей Челябинской области во II квартале 2019 года сократились на 0,8% ...20.06.2019 Реальные доходы жителей Челябинской области в I квартале снизились на 2%
УрБК, Челябинск, 20.06.2019. Реальные доходы жителей Челябинской области в I квартале 2019 года снизились на 2% по ...