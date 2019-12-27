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Реальные доходы жителей Челябинской области в прошлом году снизились на 2,1%

УрБК, Челябинск, 16.03.2021. Реальные доходы жителей Челябинской области в 2020 году сократились на 2,1% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Росстат.

В I квартале реальные доходы выросли на 1,8%, во II квартале показатель снизился на 4,3%, в III квартале — также на 4,3%, в IV квартале — на 1,3%.

В среднем по стране реальные доходы населения в 2020 году сократились на 3%, в УрФО — на 3,3%.

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