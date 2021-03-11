ММК поделился опытом цифровизации на форуме промышленных инноваторов

УРБК, Магнитогорск, 16.03.2021. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на минувшей неделе завершился Первый форум промышленных инноваторов «Инновации и организационная трансформация в промышленных компаниях».



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, форум организован ПАО «ММК» и Ассоциацией «Индустриальные инновации» при поддержке клуба IT-директоров «я-ИТ-ы». Приветствуя участников мероприятия, главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов отметил, что для ПАО «ММК» цифровизация является приоритетным направлением развития и драйвером роста компании. Это подтверждает принятая в 2020 году Стратегия развития ПАО «ММК», в которой цифровизация выступает как один из инструментов достижения стратегических целей компании.



По состоянию на 2021 год портфель проектов цифровизации включает в себя 57 проектов по различным направлениям бизнеса.



«Учитывая, что мы все-таки металлургическое предприятие, основной акцент в выборе проектов мы делаем на проекты, связанные с производственной площадкой, проекты, которые позволят повысить производительность труда, оптимизировать производственные и технологические процессы, повысить качество готовой продукции и клиентоориентированность предприятия», — отметил Вадим Феоктистов.



В числе проектов Группы ММК, представленных на форуме, — масштабное применение программных роботов RPA (Robotic Process Automation) и внедрение системы электронного документооборота «АТАЧ». Пилотный проект роботизации бизнес-процессов был реализован на ММК в 2018 году. По итогам 2020 года, по словам директора Центра технологий роботизации «Некст» (компания, созданная на базе ООО «ММК-Информсервис», основной поставщик услуг RPA в Группе ММК) Михаила Верисова, в Группе ММК работали уже больше сотни программных роботов.



«В планах развития этого направления на 2021 год — существенное увеличение числа роботов, курс на гиперавтоматизацию, внедрение системы глубинного анализа бизнес-процессов Process Mining и повышение эффективности работы программных роботов. К числу основных преимуществ роботизации относятся увеличение скорости и частоты выполнения операций, большой объем выполняемой работы, повышение качества и прозрачности бизнес-процессов», — говорится в сообщении.



Также на форуме была представлена собственная IT-разработка ООО «ММК-Информсервис» — система по управлению бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом «АТАЧ».



Опыт реализации инновационных проектов на промышленных предприятиях, изменения организационных форм работы и освоение новых форм управления проектами, новые подходы в разработке продуктов и сервисов — эти и другие актуальные вопросы инноваций и цифровой трансформации предприятий обсудили участники на форуме промышленных инноваторов.



В рамках форума также была организована экскурсия на производственную площадку ММК, в ходе которой гости посетили доменный цех, а также два прокатных комплекса ММК — производство толстолистового проката (стан 5000) и современный комплекс холодной прокатки (стан 2000) в листопрокатном цехе № 11.